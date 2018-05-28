"Человеку-пауку" из Мали, спасшему ребенка в Париже, дадут французское гражданство (38)

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- Человек-паук. В Париже мигрант влез на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка (виде) : УСБН Одесса 14:17
- Человек-паук. В Париже мигрант влез на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка (виде) : УСБН Івано-Франківськ 14:14
- Человек-паук. В Париже мигрант влез на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка (виде) : УСБН Житомир 14:14
- Человек-паук. В Париже мигрант влез на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка (виде) : УСБН Вінниця 14:14
- Человек-паук. В Париже мигрант влез на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка (виде) : УСБН Запоріжжя 14:11
- "Человеку-пауку" из Мали, спасшему ребенка в Париже, дадут французское гражданство : Страна.ua 14:02
- "Человек-паук": малиец получит гражданство Франции за спасение ребенка : Время новостей 13:50
- Во Франции мигрант ради спасения ребенка без страховки забрался на четвертый этаж : Українські Новини 13:44
- Спасший в Париже ребенка "человек-паук" из Мали встретился с Макроном : Новое Время 13:40
- В Париже иммигрант спас ребенка, забравшись за 30 секунд на пятый этаж. Видео : Гордон 13:35
- "Человек-паук": малиец получит гражданство Франции за удивительное спасение ребенка : УП Європейська правда 13:32
- "Человек-паук": во Франции нелегал спас ребенка и стал героем : Обозреватель 13:32
- В Париже "человек-паук" спас свисающего с балкона ребенка : #Буквы 13:19
- Во Франции молодой нелегал взобрался на здание и спас ребенка (Видео) : NewsMir.info 13:16
- Житель Парижа залез по стене на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка : НикВести 13:12
- "Газпром" готов разработать генсхему развития газовой отрасли Бразилии : Rambler News Service 13:11
- "Человек-паук" спас ребенка в Париже, забравшись за 30 секунд на четвертый этаж (видео) : Местные вести 13:11
- Во Франции молодой нелегал взобрался на здание и спас ребенка (Видео) : IPnews 12:46
- В Париже мигрант забрался по стене на 4-й этаж, чтобы спасти ребенка. Видео : Hronika.info 12:41
- Парень залез по фасаду дома на 4-й этаж и спас ребенка (видео) : Подробности.ua 12:39
- В Париже "человек-паук" спас малыша, сорвавшегося с балкона 4-го этажа : Glavk.info 12:34
- "Человек-паук из 18-го округа": иммигрант из Мали без страховки взабрался по фасаду дома в Париже и спас ребенка. ВИДЕО : УкропNews.com 12:16
- В Париже "человек-паук" спас мальчика, который повис на балконе здания: сеть в восторге : В Час Пик 12:15
- Человек-паук из 18-округа: в Париже африканец залез на 4-й этаж и спас ребенка (видео) : Барометр Южноукраинска 12:12
- В Париже малийский "человек-паук" спас маленького ребенка повисшего на перилах балкона : ОстроВ 12:09
- Человек-паук из 18-го округа": иммигрант из Мали без страховки взабрался по фасаду дома в Париже и спас ребенка (видео) : Kramatorsk.info 12:07
- Спайдермен из Парижа: мужчина залез по стене на 4 этаж, чтобы спасти ребенка : Телеграф.com.ua 11:43
- Житель Парижа залез по стене на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка (Видео) : Интерфакс-Україна 11:36
- В Париже мигрант из Мали залез по стене на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка : Публичные люди 11:23
- В Париже "человек-паук" спас малыша, сорвавшегося с балкона 4-го этажа : Begemot.media 11:15
- Человек-паук из 18-округа. Малиец залез на 4-й этаж и спас ребенка в Париже : NewsMir.info 11:11
- Человек-паук из 18-округа. Малиец залез на 4-й этаж и спас ребенка в Париже : Страна.ua 11:02
- В Париже уроженец Мали спас ребенка, забравшись за 30 секунд на четвертый этаж (видео) : Journalist.today 10:48
- В Париже "человек-паук" спас ребенка. Видео : SobKor.net 10:42
- В Париже "Человек-паук" вскарабкался по дому на 4-й этаж, чтобы спасти мальчика, едва цеплявшегося за балкон : КиевПравда 10:36
- Кубанские тхэкондисты завоевали медали на Кубке России : РуФокс 10:36
- В Париже "человек-паук" спас малыша, сорвавшегося с балкона 4-го этажа : InfoResist.org 09:46
- "Человек-паук" спасает ребенка, взобравшись за 30 секунд на четвертый этаж (видео) : АСН.in.ua 09:12
- В Париже "Человек-паук" вскарабкался по дому на 4-й этаж, чтобы спасти мальчика, едва цеплявшегося за балкон : ТСН.ua 08:43
- "Человек-паук" спас ребенка в Париже, забравшись за 30 секунд на четвертый этаж (видео) : Факты 08:33
- Тереза Мэй предложит Дональду Трампу, который намерен посетить Королевство в июле, провести переговоры вне Лондона : Эхо Москвы 08:33