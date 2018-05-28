"Человеку-пауку" из Мали, спасшему ребенка в Париже, дадут французское гражданство (38)

Страна.ua 2018.05.28 14:02

Мигрант Мамуд Гассама, который ловко и неожиданно спас ребенка, повисшего на балконе в Париже, получит французский паспорт. Об этом сообщает BBC. Как сообщалось, Гассама проходил мимо дома на севере Парижа и увидел толпу людей, которая испуганно смотрела снизу на 4-летнего ребенка, повисшего на перилах балкона четвертого этажа. Малиец, не долго думая, вскарабкался на балкон и спас мальчика.