В Мадриде прошел многотысячный митинг против корриды (13)

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- В Мадриде десятки тысяч человек выступили против корриды : Вести.ua 04:15
- Национальный позор: в Испании тысячи человек протестовали против корриды : ТСН.ua 03:43
- В Испании массово протестуют против проведения корриды : Hronika.info 03:41
- Рогозин будет руководить пилотируемым запуском с Байконура 6 июня : Вести.Ru 03:15
- Массовые протесты в Испании: Более 40 тыс. человек требовали запретить корриду : Телеграф.com.ua 03:13
- В Мадриде прошел многотысячный митинг против корриды : Сегодня.ua 03:12
- В Испании прошли массовые протесты против корриды : Укринформ 02:32
- В Мадриде прошла многотысячная демонстрация против корриды : Ведомости-Украина 02:11
- В Мадриде прошел многотысячный митинг против корриды : Контракты.ua 01:37
- Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 27.05.2018 : Rusfact.ru 01:37
- "Национальный позор": в Мадриде прошел многотысячный митинг (фото) : NewsMir.info 01:16
- В Мадриде прошел многотысячный митинг против корриды : Николаевские Известия 00:48
- В Мадриде прошла многотысячная демонстрация против корриды : ДнепрCity.net 00:12
- В Испании прошли массовые протесты против корриды : Народный Корреспондент 00:12
- "Национальный позор": в Мадриде прошел многотысячный митинг (фото) : NewsMir.info 00:10