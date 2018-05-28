В Мадриде прошел многотысячный митинг против корриды (13)

Контракты.ua 2018.05.28 01:37

40 тысяч человек вышли на улицы испанской столицы с требованием запретить бой быков на законодательном уровне и ужесточить законодательство в области защиты животных. 27 мая, в Мадриде прошла многотысячная демонстрация против корриды, организованная движением Бой быков - насилие, сообщает DW. 40 тысяч человек вышли на улицы испанской столицы с требованием запретить бой быков на законодательном уровне и ужесточить законодательство в области