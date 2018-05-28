Суд по делу Насирова может затянуться на несколько лет - Холодницкий (20)

UA1.com.ua 2018.05.28 09:44

Только на чтение обвинительного акта, отмечает глава САП, уйдет не менее 20 месяцев. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что зачитывание дела бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова может затянуться на 2 года. Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина. По его словам, таковы примерные сроки чтения обвинительного акта, учитывая нынешний темп его заслушивания.