В Италии сорвался процесс создания правительства. На очереди новые перевыборы (24)

Еспресо TV 2018.05.27 23:04

Джузеппе Конте 27 мая, 2018, 22:13 Выдвинутый коалицией двух популистских партий Италии "Движение пяти звезд" и "Лига Севера" на должность премьер-министра Джузеппе Конте отказался от мандата на формирование правительства страны Об этом вечером в воскресенье, 27 мая 2018 года, сообщили в администрации итальянского президента Серджо Маттарелли, передает DW. Конте заявил, что он "приложил максимум усилий, внимания, чтобы выполнить это задание".