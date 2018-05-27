В Италии сорвался процесс создания правительства. На очереди новые перевыборы (24)

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- Президент Италии стремится создать "правительство технократов" : Arena.press 05:12
- Польша готова платить США за военное присутствие : Arena.press 05:12
- Президент Италии готовит "правительство технократов" : Europe.newsru.ua 05:11
- Президент Италии стремится создать "правительство технократов" : Bigmir)net Новости 04:38
- Президент Италии стремится создать "правительство технократов" : Корреспондент.net 04:31
- Назначенный премьер-министром Италии Конте не смог сформировать правительство : Arena.press 04:12
- Конте отказался возглавить правительство Италии, президент готовится объявить о выборах : NewsMir.info 04:10
- Джузеппе Конте отказался формировать итальянское правительство : Зеркало недели. Украина 03:46
- Джузеппе Конте отказался формировать итальянское правительство : УкропNews.com 03:44
- Врач "Локомотива": Салаху удалось избежать худшего: повреждения связок и сухожилий сустава : Советский спорт 03:43
- Назначенный премьер-министром Италии Конте не смог сформировать правительство : РБК-Україна 03:41
- Конте отказался возглавить правительство Италии, президент готовится объявить о выборах : 112.ua 03:30
- Премьер Италии не смог сформировать правительство и ушел в отставку : Глобус Одессы 03:18
- Исполняющий обязанности премьера Италии Конте не смог сформировать правительство : Интерфакс-Україна 03:06
- Премьер Италии не смог сформировать правительство и ушел в отставку : Вести.ua 02:45
- Президент Италии готовит "правительство технократов" : УСБН Черкаси 02:21
- Президент Италии готовит "правительство технократов" : УСБН Вінниця 02:14
- Президент Италии готовит "правительство технократов" : УСБН Івано-Франківськ 02:14
- Президент Италии готовит "правительство технократов" : УСБН Житомир 02:14
- Конте не смог сформировать правительство Италии : Телеграф.com.ua 02:13
- Президент Италии готовит "правительство технократов" : УСБН Запоріжжя 02:11
- Президент Италии готовит "правительство технократов" : УСБН Суми 01:46
- Джузеппе Конте не удалось сформировать правительство Италии : ПрессОрг24 01:16
- Джузеппе Конте не удалось сформировать правительство Италии : Українські національні новини 01:03
- Президент Италии готовит "правительство технократов" : FaceNews 01:01
- Конте не смог сформировать правительство Италии : Газета День 00:25