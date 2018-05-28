В США экс-президент Джордж Буш-старший снова попал в больницу (32)

2018.05.28 (32)2018.05.27 (4) →
- Джордж Буш-старший снова госпитализирован : DsNews 07:33
- Джордж Буш-старший госпитализирован второй раз за месяц : Факты 07:33
- Экс-президент США снова попал в больницу : Обозреватель 07:31
- Джоржа Буша-старшего увезли в больницу: стала известна причина экстренной госпитализации экс-президента США : Dialog.ua 07:02
- Джордж Буш-старший снова попал в больницу : Bigmir)net Новости 06:38
- Джорджа Буша-старшего госпитализировали : Банкомёт 06:12
- Джордж Буш-старший снова попал в больницу : Arena.press 06:12
- Экс-президент США Буш-старший снова попал в больницу : ЛІГАБізнесІнформ 06:07
- Джордж Буш-старший снова попал в больницу : Корреспондент.net 06:01
- Бывший президент США Джордж Буш-старший попал в больницу : Gazeta.ua 05:35
- В Мадриде десятки тысяч человек выступили против корриды : Глобус Одессы 05:17
- Джордж Буш-старший снова в больнице : Укринформ 05:17
- Джордж Буш-старший снова госпитализирован : УкропNews.com 04:44
- Джоржа Буша-старшего опять госпитализировали : Телеграф.com.ua 04:42
- В США снова госпитализировали Буша-старшего : 112.ua 04:30
- Джордж Буш-старший снова госпитализирован : УНИАН 04:17
- В США опять госпитализировали Буша-старшего : Глобус Одессы 04:17
- Джорджа Буша-старшего госпитализировали : Телеканал новин "24" 04:00
- Джорджа Буша-старшего госпитализировали в США : Вибори в Україні та світі 03:47
- В США опять госпитализировали Буша-старшего : Вести.ua 03:45
- Джорджа Буша-старшего снова госпитализировали : Arena.press 02:13
- Экс-президент США госпитализирован : Подробности.ua 01:39
- В США снова госпитализировали Буша-старшего : NewsMir.info 01:16
- В США снова госпитализировали Буша-старшего : NewsMir.info 01:10
- В США снова госпитализировали Буша-старшего : Гордон 01:05
- Джорджа Буша-старшего госпитализировали в США : ПрессОрг24 01:02
- Джорджа Буша-старшего госпитализировали в США : Українські національні новини 00:47
- Джорджа Буша-старшего снова госпитализировали : УкропNews.com 00:44
- Джорджа Буша-старшего снова госпитализировали : РБК-Україна 00:41
- Джорджа Буша-старшего снова госпитализировали : Зеркало недели. Украина 00:16
- Бывший президент США Джордж Буш-старший снова попал в больницу : ТСН.ua 00:14
- В США госпитализировали бывшего президента страны Джорджа Буша - старшего : NewsMir.info 00:10
- В США экс-президент Джордж Буш-старший снова попал в больницу : Новое Время 00:10