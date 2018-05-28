В США экс-президент Джордж Буш-старший снова попал в больницу (32)

Новое Время 2018.05.28 00:10

Джордж Буш-старший попал в больницу из-за низкого кровяного давления Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего госпитализировали в штате Мэн из-за низкого кровяного давления и слабости, сообщил в своем Twitter официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт. "Он, вероятно, останется там на несколько дней для проведения обследования. Бывший президент находится в сознании и не испытывает дискомфорта", - отметил Макграт.