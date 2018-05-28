Нашелся морпех, пропавший накануне после боя под Павлополем (26)

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- Нашелся украинский военный, который исчез после боя под Павлополем : Телеканал новин "24" 12:00
- Нашелся морпех, пропавший накануне после боя под Павлополем : InfoResist.org 11:46
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- "Потерял связь". Под Мариуполем нашелся морпех, который исчез после боя : Страна.ua 11:32
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- На Донбассе пропал украинский морской пехотинец : Медиа-группа "Объектив" 09:15
- На Мариупольском направлении во время боя исчез военнослужащий ВСУ : Українські національні новини 09:03
- После боя на Мариупольском направлении пропал военный : Мариупольские новости 08:59
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- Два села подтоплено в Верхнеколымском районе Якутии : Интерфакс Россия 06:45
- На Донбассе пропал боец Николаевской бригады морской пехоты : Iнше ТВ 06:44
- На Донбассе во время боя пропал морской пехотинец: первые подробности : Апостроф 03:30
- Украинский морпех пропал после боестолкновения под Мариуполем : Новости Донбасса 00:39
- После боя с боевиками пропал украинский морпех : Антикор.com.ua 00:10
- После боя на мариупольском направлении морские пехотинцы не могут найти бойца : Страна.ua 00:02