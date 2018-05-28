Нашелся морпех, пропавший накануне после боя под Павлополем (26)

InfoResist.org 2018.05.28 11:46

InfoResist Морской пехотинец 36-й отдельной бригады, пропавший 27 мая после столкновения с боевиками у Павлополя, нашелся. Об этом сообщил представитель пресс-центра Операции Объединенных сил Виктор Шубец в комментарии телеканалу "112 Украина. По его словам, морпех сам вернулся в расположение бригады. "С сегодняшнего дня военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение", - отметил Шубец.