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Фокус: Украина

Нашелся морпех, пропавший накануне после боя под Павлополем (26)

InfoResist.org 2018.05.28 11:46
InfoResist Морской пехотинец 36-й отдельной бригады, пропавший 27 мая после столкновения с боевиками у Павлополя, нашелся. Об этом сообщил представитель пресс-центра Операции Объединенных сил Виктор Шубец в комментарии телеканалу "112 Украина. По его словам, морпех сам вернулся в расположение бригады. "С сегодняшнего дня военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение", - отметил Шубец.
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2018.05.28 (26)

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