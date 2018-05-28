"Человек-паук" из Мали спас ребенка в Париже (29)

- В Париже "человек-паук" спас мальчика, который повис на балконе здания: сеть в восторге : Вибори в Україні та світі 14:20
- В Париже мигрант спас ребенка, забравшись по балконам на высотку : Bigmir)net Новости 14:08
- В Париже иммигрант рискнуя своей жизнью спас ребенка и получил от Макрона личную благодарность : MIGnews.com.ua 14:08
- Макрон пригласил в Елисейский дворец: в Париже иммигранту из Мали дали гражданство за спасение маленького француза (ФОТО, ВИДЕО) : ГолосUA 14:05
- В Париже мигрант спас ребенка от падения : Соцпортал 13:42
- Макрон пообещал французское гражданство герою, спасшего ребенка : Hronika.info 13:41
- Макрон пообещал малийцу гражданство Франции за спасение ребенка : ЛІГАБізнесІнформ 13:37
- Спасший ребенка в Париже выходец из Мали получил французское гражданство : Интерфакс-Україна 13:36
- В Париже мигрант спас ребенка от падения : РИА Мелитополь 13:34
- В Париже мигрант спас ребенка от падения : FaceNews 13:16
- Выходец из Мали, спасший ребенка в Париже, получил гражданство Франции : Телеграф.com.ua 13:13
- Украинские пограничники задержали трех сталкеров на Чернобыле : Новоросинформ 13:13
- В Париже мигрант спас ребенка от падения : Arena.press 13:12
- Человек-паук. В Париже мигрант из Мали влез по балконам на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка (видео) : Весь Харьков 13:09
- В Париже мигрант спас ребенка от падения : Bigmir)net Новости 13:08
- Спасший ребенка в Париже выходец из Мали получил французское гражданство : Интерфакс-Україна 13:06
- В Париже малолетнего ребенка спас африканский беженец - ВИДЕО : УРА-Информ 12:58
- В Париже мигрант спас ребенка от падения (видео) : Измаил вечерний 12:48
- В Париже мигрант из Мали забрался на четвертый этаж по балконам, чтобы спасти ребенка : LB.ua 12:37
- "Весь южный фланг НАТО под прицелом": в РФ объяснили опасения СМИ ФРГ от нового ракетного корабля России в "неприступной крепости" Крыма : Экономика сегодня 12:37
- "Человек-паук" из Мали спас ребенка в Париже : BBC Українська служба 12:31
- В Париже мигрант спас ребенка от падения : Корреспондент.net 12:31
- Человек-паук. В Париже мигрант из Мали влез по балконам на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка (видео) : АТН 12:31
- Видео "Человек паук" из Мали героически спас в Париже ребенка : Фокус 12:04
- В Париже иммигрант из Мали героически спас ребенка: видео : ЛІГАБізнесІнформ 11:38
- В Париже мигрант из Мали влез по балконам на 4 этаж, чтобы спасти ребенка (ВИДЕО) : Комментарии.UA 11:32
- "Сахалин" продлил контракт с главным тренером Матвеевым : Чемпионат.com 11:32
- Иммигрант из Мали стал героем французов : Украина по-арабски 11:11
- Водоемы Самарской области ежедневно патрулируют инспекторы ГИМС : 96-FM 11:06
- В Париже нелегальный мигрант забрался на четвёртый этаж по балконам и спас ребёнка : Інформатор.news 11:06
- Человек-паук. В Париже мигрант из Мали влез по балконам на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка : Новое Время 10:40
- "Человек-паук" из Мали спас ребенка в Париже (ВИДЕО) : the Экономист 09:29
- "Человек-паук" из Мали спас ребенка и стал героем во Франции : Вибори в Україні та світі 09:16