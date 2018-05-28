"Человек-паук" из Мали спас ребенка в Париже (29)

BBC Українська служба 2018.05.28 12:31

Копірайт зображення Facebook Мигрант из Мали стал настоящим героем во Франции, после того как без страховки забрался по фасаду дома в Париже, чтобы спасти из последних сил цепляющегося за край балкона ребенка. Видеозапись чудесного спасения мгновенно разлетелась по соцсетям. Меньше минуты у Мамуду Гассамы ушло на то, чтобы вскарабкаться на четвертый этаж здания, подтягиваясь с одного балкона на другой, и перехватить