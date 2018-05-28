Польша готова заплатить США немалую сумму за создание базы на своей территории (29)

Банкомёт 2018.05.28 09:12

Официальная Варшава выступила с инициативой о размещении на территории Польши постоянной военной базы США. Ради этого польская власть готова инвестировать в совместный проект 1,5-2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Onet со ссылкой на документ польского Минобороны. По информации Минобороны Польши, документ с названием "Предложение о постоянном присутствии США в Польше" был разработан "в рамках мероприятий,