"Подрезал" авто и открыто угрожал: Пьяного одиозного депутата на Mercedes задержала полиция (31)

УСБН Черкаси 2018.05.28 12:21

28.05.2018 Водитель, шатаясь вышел из авто. В Киеве экс-депутат навеселе катался по улицам города. Об этом информирует "Киев. , передает Коррупция.Инфо В частности, на линию "102" поступило обращение о том, что неизвестный мужчина на автомобиле Mercedes, "подрезал" авто заявителя и начал угрожать. По мнению заявителя, водитель был пьян. Вскоре поступило еще одно сообщение: полицию вызвали прохожие, которые