Под грифом "Секретно": адвокат объяснил, почему "дело Сущенко" слушают в закрытом режиме (52)

Сегодня.ua 2018.05.28 13:12

Сегодня, 12:33 Написание приговора может длиться две-три недели, говорит Марк Фейгин Роман Сущенко. Фото: ukrinform.ru Сегодня, 28 мая, на заседании Московского городского суда прокурор огласит срок наказания для украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в России в шпионаже. Как сообщил общественный защитник Сущенко Марк Фейгин, после того как прокурор потребует срок наказания, защита подсудимого потребует полностью