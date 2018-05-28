В Луцке пьяный мужчина напал на патрульную (33)

Николаевские Известия 2018.05.28 17:48

В Луцке в воскресенье, 27 мая, нетрезвый мужчина напал на патрульную. Об этом сообщила пресс-служба управления патрульной полиции Волынской области. Отмечается, что около 20:00 экипаж патрульных прибыл по срочному вызову на ул. Глушец по заявлению местной жительницы, которую избил сожитель. Инспектор собиралась взять объяснения, однако потерпевшая начала вести себя агрессивно, убегала. "На ее крик выбежали соседи и также напали на полицейских.