ФСБ сообщила о задержании украинца с оружием в оккупированном Крыму (38)

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- ФСБ задержала украинца в оккупированном Крыму : UA1.com.ua 18:44
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- ФСБ задержала украинца в оккупированном Крыму : УкропNews.com 17:45
- Оккупанты в Крыму задержали украинца: якобы за продажу оружия : ЛІГАБізнесІнформ 17:37
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- ФСБ задержала в Крыму украинца по подозрению в торговле оружием : Преступности.нет 17:23
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- В Крыму ФСБ задержала украинца из-за попытки сбыта оружия : УРА-Информ 13:57
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- ФСБ в Крыму задержала украинца за попытку продажи оружия : Українські національні новини 12:18
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