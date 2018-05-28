ФСБ сообщила о задержании украинца с оружием в оккупированном Крыму (38)

Банкомёт 2018.05.28 18:12

На территории оккупированного Крыма сотрудники ФСБ РФ задержали вместе гражданина Украины с гражданкой России. Оба Пытались сбыть пистолет ТТ. Соответствующее сообщение обнародовали российские информационные агентства со ссылкой на пресс-службу так называемого "Управление ФСБ России в Республике Крым и Севастополе". "При попытке сбыта пистолета ТТ задержан гражданин Украины 1986 года рождения и гражданка РФ 1992 года рождения", - отметили в спецслужбе.