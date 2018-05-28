Дуда назвал Россию самой серьезной угрозой глобальному миру (39)

NewsMir.info 2018.05.28 15:11

1265466 Президент Польши Анджей Дуда считает Российскую Федерацию самой серьезной угрозой глобальному миру. Об этом он заявил в ходе последнего дня Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве, передает Польское радио. В частности, Дуда призвал страны-участницы НАТО стремиться к укреплению связей и отметил, что для США лучшей инвестицией является стабильность и безопасность в Европе. "Для всех нас важно развитие политики безопасности и оборонного