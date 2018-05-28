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Компания Coca-Cola впервые в истории выпустила алкогольный напиток

Компания Coca-Cola впервые в истории выпустила алкогольный напиток (42)

Зеркало недели. Украина 2018.05.28 20:16
Пилотный проект компания запустила на одном из японских островов. Компания Coca-Cola впервые за 125 лет своего существования выпустила алкогольный напиток - его уже начали продавать в Японии, об этом сообщает "The Japan Times". "Несмотря на то, что в 1970-х годах фирма США занималась винным бизнесом, этот эксперимент "уникальный" в 125-летней истории компании", - сказал президент Coca-Cola в Японии Хорхе Гардуно.
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