Компания Coca-Cola впервые в истории выпустила алкогольный напиток (42)

Зеркало недели. Украина 2018.05.28 20:16

Пилотный проект компания запустила на одном из японских островов. Компания Coca-Cola впервые за 125 лет своего существования выпустила алкогольный напиток - его уже начали продавать в Японии, об этом сообщает "The Japan Times". "Несмотря на то, что в 1970-х годах фирма США занималась винным бизнесом, этот эксперимент "уникальный" в 125-летней истории компании", - сказал президент Coca-Cola в Японии Хорхе Гардуно.