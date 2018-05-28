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Евросоюз еще на год продлил санкции против режима Асада (32)

УкропNews.com 2018.05.28 15:15
, , .Иллюстрация / REUTERSВ понедельник, 28 мая, Евросоюз еще на год продлил санкции против властей Сирии.Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС по итогам заседания министров иностранных дел стран-участниц в Брюсселе, пишет ТСН. "Учитывая репрессии, которые продолжаются, против гражданского населения, ЕС решил сохранить ограничительные меры в отношении сирийского режима и его сторонников в соответствии со стратегией ЕС в отношении Сирии", - говорится
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