В Одесской области на ж/д переезде поезд снес автомобиль (42)

SobKor.net 2018.05.28 14:42

Сегодня, 28 мая, в Одесской области произошло смертельное ДТП на одном из железнодорожных переездов. Как проинформировали в пресс-службе "Укрзализныци", водитель Nissan оказался на переезде перед приближающимся поездом, передает СобКор. Поезд Одесса-Киев, двигавшийся со скоростью 115 километров в час, по сути снес иномарку. По предварительным данным, в ДТП погибла женщина, а двух детей госпитализировали, их состояние медики оценивают как тяжелое.