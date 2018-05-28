На Одещине поезд столкнулся с автомобилем, пострадали дети (43)

ДонПресс 2018.05.28 15:27

В Одесской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибла женщина, еще три человека пострадали. В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что водитель автомобиля Nissan при работающей световой и звуковой сигнализации выехал на переезд и столкнулся с поездом No 764 "Одесса-Киев", который двигался со скоростью 115 км/ч. В пресс-службе добавили: "По предварительной информации, в результате ДТП