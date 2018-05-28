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Фокус: Украина

На Донбассе от обстрела боевиков погибла девочка

На Донбассе от обстрела боевиков погибла девочка (85)

ТВі 2018.05.28 15:54
Фото: Нацполиция Ребенок находился во дворе дома бабушки В поселке Железное вблизи Торецка Донецкой области в результате обстрела боевиков погибла 15-летняя девочка. Об этом сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский в Facebook. "Ребенок находился во дворе своей бабушки в то время, когда туда прилетел крупнокалиберный снаряд, выпущенный из рашистских позиций", - написал он. По словам Жебривского, погибшая девочка Дария была ученицей 9 класса, три
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