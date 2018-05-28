Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Киев прибыл Элтон Джон - спасать от СПИДа (41)

Iнше ТВ 2018.05.28 14:45
Всемирно известный певец, общественный деятель и основатель благотворительного фонда, направленного на борьбу со СПИДом, сэр Элтон Джон приехал в Украину. На Арт-заводе Платформа в Киеве состоится специальный Кураж Базар, во время которого пройдет благотворительная акция "День с Элтоном Джоном". "Главная фишка дня: встреча с Элтоном", - анонсируют организаторы Кураж Базара. Уже завтра самый душевный артист, голос "Короля льва" и просто наша мечта
ДЖОН, СПИД, БАЗАР, КУРАЖ, ПИНЧУК, КИЕВ, Пинчук, Киев, Украина, Великобритания

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018