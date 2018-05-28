Под Суммами пьяный водитель насмерть сбил двухлетнего мальчика и сбежал (37)

MIGnews.com.ua 2018.05.28 16:08

MIGnews.com.ua В Сумской области водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил ребенка в возрасте двух лет, после чего сбежал. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области. "Происшествие случилось вчера вечером в с. Семяновка Конотопского района. Водитель автомобиля Део Ланос, который двигался в сторону Конотопа, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил 2-летнего