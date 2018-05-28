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Фокус: Украина

"Левый хук!" Болельщики побили тренера ФК "Черноморец" - Фото (36)

Elise Journal 2018.05.28 18:31
48 минут назад Выбор EJ Болельщики одесского ФК "Черноморец" побили главного тренера клуба Константина Фролова после игры с ФК "Полтава" во втором матче плей-офф за право сыграть в Премьер-лиге-2018/19. Об этом сообщает "Odessa.online". После матча, который завершился со счетом 0:3 в пользу "Полтавы", Фролов подошел к трибуне, на которой располагались одесские болельщики, чтобы поблагодарить их за поддержку.
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