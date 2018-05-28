Миллиардер Абрамович получил новое гражданство: СМИ рассказали подробности (35)

Вої 2018.05.28 20:05

28 травня 2018, понеділок, 19:08 | Джерело: http://glavred.info/ Абрамович прилетел в Бен-Гурион на частном самолете. Роман Абрамович получил новое гражданство Facebook В понедельник, 28 мая, российский олигарх Роман Абрамович прибыл в Израиль в качестве репатрианта. Абрамович прилетел в Бен-Гурион на частном самолете, сообщает израильское издание "Вести". По словам собеседника издания, самолет Абрамовича прибыл к первому