Геращенко прокомментировал решение суда в РФ о его аресте (57)

Хвиля 2018.05.28 22:05

Хвиля Народный депутат Украины Антон Геращенко прокомментировал решение российского суда о его заочном аресте. Об этом он написал в Фейсбуке. "Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать. Басманный суд города Москвы постановил заочно арестовать меня за то, что я призвал документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии, - пишет он. Геращенко констатировал, что призыв фиксировать военные преступления