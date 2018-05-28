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Геращенко прокомментировал решение суда в РФ о его аресте

Геращенко прокомментировал решение суда в РФ о его аресте (57)

Хвиля 2018.05.28 22:05
Хвиля Народный депутат Украины Антон Геращенко прокомментировал решение российского суда о его заочном аресте. Об этом он написал в Фейсбуке. "Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать. Басманный суд города Москвы постановил заочно арестовать меня за то, что я призвал документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии, - пишет он. Геращенко констатировал, что призыв фиксировать военные преступления
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