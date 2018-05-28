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В Минюсте РФ говорят, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию

В Минюсте РФ говорят, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию (39)

Хвиля 2018.05.28 23:05
LB.ua Украинский режиссер Олег Сенцов, который находится в российской колонии по сфабрикованному обвинению в терроризме и голодает 15-й день, согласился на поддерживающую терапию. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу. "Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников
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