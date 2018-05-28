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До 22 градусов тепла ожидается в Пензенской области 29 мая (1)

Пенза-Взгляд 2018.05.28 13:27
Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС. Поделиться В Пензенской области 29 мая будет небольшая облачность. Выпадение осадков не ожидается. Ветер - северо-западный, его скорость составит 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью не поднимется выше одного-шести градусов тепла, днем прогнозируют 17-22 градуса со знаком плюс. В пресс-службе главного управления МЧС по региону жителей области
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2018.05.29 (1)

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