До 22 градусов тепла ожидается в Пензенской области 29 мая (1)

Пенза-Взгляд 2018.05.28 13:27
Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
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В Пензенской области 29 мая будет небольшая облачность. Выпадение осадков
не ожидается.
Ветер - северо-западный, его скорость составит 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью не поднимется выше одного-шести градусов тепла,
днем прогнозируют 17-22 градуса со знаком плюс.
В пресс-службе главного управления МЧС по региону жителей области
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