До 22 градусов тепла ожидается в Пензенской области 29 мая (1)

Пенза-Взгляд 2018.05.28 13:27

Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС. Поделиться В Пензенской области 29 мая будет небольшая облачность. Выпадение осадков не ожидается. Ветер - северо-западный, его скорость составит 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью не поднимется выше одного-шести градусов тепла, днем прогнозируют 17-22 градуса со знаком плюс. В пресс-службе главного управления МЧС по региону жителей области