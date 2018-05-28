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Лига чемпионов: скандальный россиянин прорвался в Киев ради Роналду

Лига чемпионов: скандальный россиянин прорвался в Киев ради Роналду (24)

Znaj.ua 2018.05.28 23:46
Реал выиграл у Ливерпуля в финале Лиги чемпионов и в 13-й раз получил почетный еврокубковый титул Нурмагомедов признался, что давно хотел побывать на финале Лиги чемпионов. Фото со стадиона боец опубликовал на своей странице в Instagram. Incredible atmosphere Congratulations @realmadrid #halamadrid #13time #Киев Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 26 Май 2018 в 1:46 PDT Финал Реал - Ливерпуль в Киеве
ЧЕМПИОН, ФИНАЛ, РЕАЛ, ЛИВЕРПУЛЬ, ЛИГА, БОЛЕЛЬЩИК, Киев, Украина
2018.05.29 (24)

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