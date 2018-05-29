Межбанк открылся котировками доллара 26,00/26,10 (37)

ЛІГАБізнесІнформ 2018.05.29 10:07

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 09:50* Во вторник, 29 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,00/26,10 Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4170/0,4188. Торги по евро начались с котировок 30,1340/30,2551. Динамика межбанковского курса на графике Напомним, в пятницу, 25 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном