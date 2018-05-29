Представитель АП 1 июня займется подготовкой встречи в нормандском формате (92)

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- Сто лет на страже рубежей : Абхазская Государственная Телерадиокомпания 15:09
- Франк-Вальтер Штайнмайер рекомендовал Украине не бояться "Северного потока-2" и готовиться к переговорам с Россией : News24UA 15:09
- Штайнмайер: Мы не сильно продвинулись в консенсусе по миротворцам на Донбассе : Новости Донбасса 15:09
- Штайнмайер пообещал активизировать переговоры в "нормандском формате", но не решился "предсказывать" результат : NewsOne 15:09
- Порошенко и Штайнмайер призвали освободить украинских узников Кремля : ОстроВ 15:09
- Президент Германии советует Украине не опасаться потери газового транзита : Минпром 15:08
- В Берлине обсудят подготовку встречи лидеров нормандской четверки : ЛІГАБізнесІнформ 15:08
- Двусторонняя торговля между Украиной и Германией выросла на 23% : AllRetail.ua 15:07
- Порошенко: Россия не выполняет решение Стокгольмского арбитража : ЛІГАБізнесІнформ 15:07
- В Петербурге временно приостановили работу трех МРЭО : Агентство Бизнес Новостей 15:07
- Порошенко анонсировал подготовку встречи в "нормандском формате" : Kramatorsk.info 15:07
- Представитель АП 1 июня займется подготовкой встречи в нормандском формате : Четверта Влада 15:05
- Порошенко заявил, что в прошлом году товарооборот Украины с Германией вырос на 23% : Гордон 15:05
- Заинтересованность Германии экономикой Украины растет, - Штайнмайер : Еспресо TV 15:04
- В сети рассекретили серийный кроссовер Audi Q8 : VistaNews.ru 15:03
- Штайнмайер попросил Украину не переживать о дальнейшем транзите газа : DsNews 15:03
- Штайнмайер надеется на активизацию "нормандского" процесса : УНИАН 15:03
- Президент рассчитывает, что вопрос миротворцев будет решен в ближайшее время : Комментарии.UA 15:02
- Глава МИД ФРГ посетит Украину в ближайшие дни - Порошенко : Версии.com 15:01
- Представитель АП 1 июня займется подготовкой встречи в нормандском формате : Версии.com 15:01
- Президент Германии Штайнмайер о "Северном потоке-2": Опасения Украины безосновательны : 112.ua 15:00
- В Украину прибыл президент Германии Штайнмайер - ФОТО : УРА-Информ 14:58
- Представитель Администрации президента подготовит встречу в нормандском формате : УРА-Информ 14:58
- В Киев прибыл президент Германии Штайнмайер : Николаевские Известия 14:48
- Покушение на Стерненко: нападавший не был ветераном АТО, он работал охранником, - волонтер Шовкошитный : УкропNews.com 14:47
- Порошенко: проект "Северный поток-2" направлен на то, чтобы расколоть ЕС : Українські національні новини 14:47
- Киев начинает подготовку нормандской встречи : Корреспондент.net 14:46
- Порошенко: проект "Северный поток-2" направлен на то, чтобы расколоть ЕС : ПрессОрг24 14:46
- В Украину с официальным визитом прибыл Президент ФРГ Штайнмайер : В Час Пик 14:45
- Миротворческая миссия ООН должна охватить всю оккупированную территорию, - Порошенко : Вести.ua 14:45
- Порошенко отправил в Берлин представителя для подготовки саммита "нормандской четверки" : ТСН.ua 14:44
- Сегодня в Нью-Йорке состоится заседание Совбеза ООН, посвященное Украине : Информационное Сопротивление 14:42
- Нормандский процесс будет активирован, - Штайнмайер : Hronika.info 14:41
- Порошенко поручил начать переговоры по встрече "нормандской четверки" : Гуру.ua 14:40
- Порошенко анонсировал подготовку встречи в "нормандском формате" : ОстроВ 14:39
- Штайнмайер в Киеве: Нормандский процесс будет снова активирован : ЛІГАБізнесІнформ 14:38
- За год товарооборот между Украиной и Германией существенно вырос, - Порошенко : Факты 14:33
- В омских дворах установят тренажеры и оборудуют детские площадки : Новости@MAIL.RU 14:32
- Порошенко объявил о подготовке встречи в "нормандском формате" : УП Європейська правда 14:32
- Порошенко поручил замглавы АП выехать в Берлин для подготовки переговоров в нормандском формате : Страна.ua 14:32
- Президент Германии ожидает активизации "нормандского формата" : УП Європейська правда 14:32
- Украина увеличила объемы торговли с Германией - Порошенко : Корреспондент.net 14:31
- Двусторонняя торговля между Украиной и Германией выросла на 23%, - Порошенко : 112.ua 14:30
- Порошенко анонсировал подготовку к очередной встрече в Нормандском формате : Телеканал новин "24" 14:30
- Штайнмайер в Киеве отказался поддержать Порошенко : Политнавигатор 14:25
- Переговоры Порошенко и Штайнмайера начались в Мариинском дворце в Киеве, - АП. ФОТОрепортаж : УкропNews.com 14:19
- Порошенко: Двусторонняя торговля между Украиной и Германией выросла на 23% : Капитал 14:19
- У Порошенко начали подготовку к встрече с Путиным : Обозреватель 14:17
- Президент Германии Штайнмайер прибыл в Киев (видео) : Взгляд.ua 14:17
- В Киев прибыл президент Германии Штайнмайер : Arena.press 14:13
- Порошенко проводит встречу с президентом Германии : Слово і Діло 14:12
- Порошенко поручил начать переговоры по встрече "нормандской четверки" : Сегодня.ua 14:12
- Замглавы АП проведет переговоры в Берлине о встрече в нормандском формате : РБК-Україна 14:11
- Ситуация на Донбассе: о чем будет говорить Порошенко с президентом Германии : Знамя индустрии 14:11
- Порошенко встретился с президентом Германии в Киеве (прямая трансляция) : Ведомости-Украина 14:11