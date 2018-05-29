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Фокус: Украина

Представитель АП 1 июня займется подготовкой встречи в нормандском формате (92)

Четверта Влада 2018.05.29 15:05
УНН Представитель Администрации Президента Украины Петра Порошенко 1 июня уезжает в Берлин для проведения подготовки встречи в нормандском формате. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает УНН. "Мы договорились в Аахене, что попробуем организовать в ближайшее время встречу на высшем уровне в нормандском формате и по этому поводу по моему
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2018.05.29 (92)

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