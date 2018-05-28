Генсек НАТО надеется на быстрое разрешение спора между Украиной и Венгрией (2)

LB.ua 2018.05.28 21:07
В Альянсе знают об украинско-венгерских разногласиях относительно закона о
языках.
Фото: EPA/UPG
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что находится в
постоянном контакте с Венгрией и Украиной относительно спора об украинском
законе о языках, из-за которого Венгрия настаивает на пересмотре программ
НАТО в отношении Украины.
Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов после своего выступления
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