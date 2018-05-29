В Минздраве опровергли информацию о случаях смерти от вакцин в 2017 году (66)

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- Минздрав опровергает информацию о смертях детей от вакцинации в прошлом году : Вести.ua 21:45
- МОЗ: В 2017 году ни один ребенок не умер в результате вакцинаци : Соцпортал 21:42
- Минздрав констатировал отсутствие смертей от вакцинации в прошлом году : Сегодня.ua 21:42
- В 2018 году Украина закупает лекарства по 40 программам : РБК-Україна 21:41
- После вакцинации в Украине в прошлом году умерли 17 детей : Жизнь Добропольского края 21:26
- В Минздраве опровергли информацию о случаях смерти от вакцин в 2017 году : Телеграф.com.ua 21:13
- В Минздраве опровергли информацию о случаях смерти от вакцин в 2017 году : 112.ua 21:00
- Минздрав констатировал отсутствие смертей от вакцинации в 2017 году : Новое Время 20:40
- В МОЗ опровергли информацию о смертях от вакцины : Bigmir)net Новости 20:38
- В Минздраве назвали "совпадением" смерти 18 детей после прививок в прошлом году : ГолосUA 20:35
- Украина подпишет договор о поставках урана в Россию : ГолосUA 20:35
- В 2017 году не зафиксировано ни одной смерти от вакцины, - Минздрав : Arena.press 20:12
- Патрульные доставили на сушу мужчину, оставшегося на острове (Фото) : NewsMir.info 20:10
- Минздрав отрицает смерти детей от вакцин : Подробности.ua 20:10
- В МОЗ опровергли информацию о смертях от вакцины : Корреспондент.net 20:01
- Минздрав: В Украине за год после вакцинации умерло 17 детей : Известия в Украине 19:47
- Минздрав: в 2017 году не было ни одной смерти от вакцин : LB.ua 19:37
- В 2017 году не зафиксировано ни одной смерти от вакцины, - Минздрав : Фокус 19:34
- В Минздраве назвали "совпадением" смерти 18 детей после прививок в прошлом году : Страна.ua 19:32
- Ни одной детской смерти в результате вакцинации в течение года не зафиксировано - Минздрав : ТСН.ua 19:14
- Вакцинация и детская смерть: Минздрав назвал количество погибших в 2017 году : Измаил-Сити 18:55
- Нездоровый бизнес: сколько украинских детей погибло после иммунизации : EtCetera.media 18:32
- После вакцинации на Украине умерло 17 детей : Банкомёт 18:12
- В прошлом году в Украине после прививок умерло 18 детей : Новости N 17:14
- В прошлом году в Украине после прививок умерло 18 детей : NikMedia.com.ua 17:12
- Шокирующая цифра: Минздрав раскрыл количество умерших от вакцинации детей : Подробности.ua 17:10
- Стало известно, сколько детей погибло в Украине после вакцинации : Вести-UA 17:01
- Минздрав раскрыл данные о количестве жертв вакцинации в 2017 году : Ukrnews.info 16:56
- Минздрав: В Украине за год после вакцинации умерло 17 детей : Вести.ua 16:45
- В Минздраве рассказали, сколько детей умерло в 2017 году из-за вакцинации : NewsOne 16:39
- Сколько в Украине детей умерло от прививок - Минздрав : Аргументы и Факты Украина 16:08
- Минздрав раскрыл данные о количестве жертв вакцинации в 2017 году : Фраза.ua 16:04
- После вакцинации в Украине в прошлом году умерли 17 детей : Шиповник.ua 15:40
- В Минздраве назвали количество детей, которые умерли после прививок : Факты 15:33
- Анчелотти желает арендовать защитника "Реала" Хакими : Dynamomania.com 15:33
- После вакцинации в Украине в прошлом году умерли 17 детей : Вибори в Україні та світі 15:16
- В Минздраве раскрыли статистику детских смертей после прививок в 2017 году : КиевПравда 15:06
- В прошлом году в Украине после вакцинации умерли 17 детей : ForUm 15:04
- После вакцинации в Украине в прошлом году умерли 17 детей : Версии.com 15:01
- Минздрав: В 2017 году в Украине зафиксировали 17 смертей после вакцинации : Електронні Вісті 15:00
- В Минздраве рассказали о детских смертях после прививок в 2017 году : Телеграф.com.ua 14:43
- Курпита: Доверие к вакцинации в стране подорвано : Городской Дозор 14:33
- В Украине в минувшем году после вакцинации умерли 17 детей : Донецкие Новости 14:26
- В Минздраве рассказали, сколько детей за год умерло в Украине после прививок : Страна.ua 14:17
- После вакцинации в Украине в 2017 году умерли 17 детей : Arena.press 14:13
- В Минздраве назвали число детских смертей после прививок : Николаевские новости 14:12
- Украинские дети гибнут после прививок: названа страшная цифра : Politeka 14:10
- В 2017 году в Украине зафиксировали 17 смертей после вакцинации - Минздрав : Новое Время 14:10
- В Минздраве рассказали о количестве детских смертей после прививок в 2017 году : Весь Харьков 14:09
- В Украине после вакцинации умерли 17 детей : "Наша газета" (Луганск) 14:07
- После вакцинации в Украине в прошлом году умерли 17 детей : Четверта Влада 14:05
- После вакцинации в Украине в прошлом году умерли 17 детей : Измаил вечерний 13:48
- В Минздраве раскрыли статистику детских смертей после прививок в 2017 году : УкропNews.com 13:46