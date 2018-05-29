В Минздраве опровергли информацию о случаях смерти от вакцин в 2017 году (66)

Телеграф.com.ua 2018.05.29 21:13

Новости шоу бизнеса: В Минздраве опровергли информацию о том, что в 2017 году зарегистрировано 18 смертей детей в результате вакцинации. Смерти детей, которые по времени совпали с проведением иммунопрофилактики, не связанны с вакцинацией, в 2017 году ни один ребенок не умер из-за иммунопрофилактики, подчеркнули в Министерстве здравоохранения Украины. "В 2017 году было зафиксировано 18 смертей детей, которые совпали по