В Сети показали затопление курортного города. Видео (7)

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- В Запорожской области море затопило Кирилловку, людей эвакуируют: фото и видео : Hyser 00:49
- В Сети показали затопление курортного города. Видео : Hronika.info 00:41
- Появилось видео затопленных баз отдыха возле Азовского моря : Глобус Одессы 00:18
- Появилось видео затопленных баз отдыха возле Азовского моря : Вести.ua 00:15
- Появилось видео затопленных баз отдыха в курортной Кирилловке на Азовском море : Новости N 00:14
- Шторм под Запорожьем: спасатели эвакуирует людей : Слово і Діло 00:12
- Появилось видео затопленных баз отдыха в курортной Кирилловке на Азовском море : Антикор.com.ua 00:11