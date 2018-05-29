В Сети показали затопление курортного города. Видео (7)

Hronika.info 2018.05.29 00:41

Около 50% баз отдыха подтоплены водой. В поселке городского типа Кирилловка Запорожской области на Федотовой косе Азовского моря затоплена половина баз отдыха. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavred.info. Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за резкой смены направления ветра начался шторм и колебания уровня воды в Азовском море, что и послужило причиной дальнейшего подтопления поселка.