Парламентская ассамблея НАТО высказалась за вступление Украины и Грузии в Альянс (31)

LikeNews 2018.05.29 10:56

Грузия и Украина должны получить надежду на интеграцию в Североатлантический альянс. Об этом говорится в итоговой декларации весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая 28 мая завершилась в Варшаве. В Альянсе считают, что необходимо противостоять и противодействовать политике Москвы, направленной на дестабилизацию в странах, которые являются союзниками и соседями членов Альянса. Также парламентарии обратились к лидерам Альянса с призывом