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Парламентская ассамблея НАТО высказалась за вступление Украины и Грузии в Альянс

Парламентская ассамблея НАТО высказалась за вступление Украины и Грузии в Альянс (31)

LikeNews 2018.05.29 10:56
Грузия и Украина должны получить надежду на интеграцию в Североатлантический альянс. Об этом говорится в итоговой декларации весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая 28 мая завершилась в Варшаве. В Альянсе считают, что необходимо противостоять и противодействовать политике Москвы, направленной на дестабилизацию в странах, которые являются союзниками и соседями членов Альянса. Также парламентарии обратились к лидерам Альянса с призывом
УКРАИНА, ВСТУПЛЕНИЕ, АЛЬЯНС, ВАРШАВА, АССАМБЛЕЯ, ГРУЗИЯ, Украина, Грузия, Варшава, Россия, Москва, Босния и Герцеговина
2018.05.29 (31)

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