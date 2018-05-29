Парламентская ассамблея НАТО высказалась за вступление Украины и Грузии в Альянс (31)

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- ПА НАТО: Нужно поддержать надежду Украины на вступление в Альянс : Електронні Вісті 10:45
- ПА НАТО рассматривает интеграцию Украины и Грузии в Альянс : Експерт-центр 10:33
- ПА НАТО: Нужно поддержать надежды Украины на вступление в Альянс : Экономика.com.ua 10:30
- ПА НАТО призвала поддержать надежды Украины на вступление в Альянс : Капитал 10:19
- ПА НАТО: Нужно поддержать надежды Украины на вступление в Альянс : Новини онлайн 24 10:09
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- ПА НАТО: Нужно поддержать надежды Украины на вступление в Альянс : ЛІГАБізнесІнформ 10:07
- Поддержать надежду Украины и Грузии на вступление в Альянс: ПА НАТО приняла итоговую декларацию саммита : Kramatorsk.info 10:07
- ПА НАТО призвала поддержать надежды Украины на вступление в Альянс : From-UA.com 10:04
- НАТО рассматривает возможность интеграции Украины и Грузии : ТВі 09:54
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- В НАТО поддерживают интеграцию Украины в Альянс : Подробности.ua 09:39
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- Парламентская ассамблея НАТО поддерживает вступление Украины и Грузии в Альянс : Ракурс 09:30
- Парламентская ассамблея НАТО высказалась за вступление в Альянс Украины и Грузии : УкропNews.com 09:15
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- Парламентская ассамблея НАТО высказалась за вступление в Альянс Украины и Грузии : Четверта Влада 09:05
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