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Российская прокуратура просит для украинского журналиста Сущенко 14 лет тюрьмы

Российская прокуратура просит для украинского журналиста Сущенко 14 лет тюрьмы (2)

Шиповник.ua 2018.05.28 19:40
Прокурор во время прений в Московском городском суде запросил 14 лет лишения свободы для украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщает "Медиазона. В свою очередь, защита настаивала на невиновности Сущенко, который, по словам адвоката Марка Фейгина, стал жертвой провокации. В начале октября 2016 года стало известно, что сотрудники ФСБ задержали журналиста "Укринформа" Романа Сущенко "при проведении шпионской акции".
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2018.05.29 (2)

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