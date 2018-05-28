Российская прокуратура просит для украинского журналиста Сущенко 14 лет тюрьмы (2)

Шиповник.ua 2018.05.28 19:40
Прокурор во время прений в Московском городском суде запросил 14 лет
лишения свободы для украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже.
Об этом сообщает "Медиазона.
В свою очередь, защита настаивала на невиновности Сущенко, который, по
словам адвоката Марка Фейгина, стал жертвой провокации.
В начале октября 2016 года стало известно, что сотрудники ФСБ задержали
журналиста "Укринформа" Романа Сущенко "при проведении шпионской акции".
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