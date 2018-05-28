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Роман Абрамович получил гражданство Израиля и стал богатейшим человеком в стране - СМИ

Роман Абрамович получил гражданство Израиля и стал богатейшим человеком в стране - СМИ (11)

ТСН.ua 2018.05.28 21:13
Российский олигарх Роман Абрамович репатриировался в Израиль. В понедельник, 28 мая, он прибыл в Бен-Гурион на частном самолете. Об этом сообщает израильское издание "Вести" со ссылкой на информированные источники. Собеседник издания рассказал, что в международном аэропорту Абрамович прошел в помещение, где оформляют прибывших репатриантов, и получил соответствующие документы. После Бен-Гуриона Абрамович отправился открывать счет в банке и оформлять
АБРАМОВИЧ, ИЗРАИЛЬ, ГРАЖДАНСТВО, ВИЗА, МИЛЛИАРДЕР, РОМАН, Абрамович, Израиль, Россия, Великобритания, Тель-Авив
2018.05.29 (11)

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