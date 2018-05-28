Роман Абрамович получил гражданство Израиля и стал богатейшим человеком в стране - СМИ (11)

2018.05.29 (11)2018.05.28 (36) →
- Абрамович не получил британскую визу и оформил новое гражданство : Bigmir)net СПОРТ 09:44
- Роман Абрамович покинул Израиль сразу после оформления гражданства : Гуру.ua 09:40
- Абрамович не получил британскую визу и оформил новое гражданство : Bigmir)net Новости 09:38
- Абрамович сменил гражданство и собирается покинуть Великобританию : Hronika.info 08:41
- Стало известно, где в Израиле поселится Абрамович : Факты 07:33
- Израиль подтвердил предоставление гражданства Абрамовичу : Позиция 07:31
- Благовещенский школьник на велосипеде врубился в микроавтобус : Порт Амур 07:31
- Роман Абрамович прилетел в Израиль для получения гражданства : Власти.нет 07:15
- Двое жителей Совгавани напали на сотрудника нацгвардии : МК в регионах РФ 07:15
- МВД Израиля подтвердило предоставление гражданства Абрамовичу : ЛІГАБізнесІнформ 02:07
- Абрамович стал гражданином Израиля : Укринформ 01:02
- Роман Абрамович покинул Израиль сразу после оформления гражданства : Сегодня.ua 00:42
- Пора валить! Российский миллиардер Роман Абрамович получил израильский паспорт : Украина криминальная 00:32