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Евросоюз ввел новые санкции против Венесуэлы

Евросоюз ввел новые санкции против Венесуэлы (27)

УНИАН 2018.05.28 22:03
Министры иностранных дел стран ЕС наложили санкции на венесуэльских чиновников после выборов на новый срок президента страны Николаса Мадуро. Николас Мадуро / REUTERS Евросоюз в понедельник, 28 мая, наложил новые санкции на чиновников Венесуэлы после переизбрания на новый срок президента Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран ЕС. Венесуэльским чиновникам, список которых объявят в июне, запрещен въезд в
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2018.05.29 (27)

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