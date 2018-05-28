Евросоюз ввел новые санкции против Венесуэлы (27)

УНИАН 2018.05.28 22:03

Министры иностранных дел стран ЕС наложили санкции на венесуэльских чиновников после выборов на новый срок президента страны Николаса Мадуро. Николас Мадуро / REUTERS Евросоюз в понедельник, 28 мая, наложил новые санкции на чиновников Венесуэлы после переизбрания на новый срок президента Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран ЕС. Венесуэльским чиновникам, список которых объявят в июне, запрещен въезд в