Гибель школьницы на Донетчине квалифицирована как теракт (2)

I24.com.ua 2018.05.28 18:42

Правоохранители квалифицировали гибель 15-летней ученицы девятого класса во время артиллерийского обстрела боевиками поселка Железное, что вблизи Торецка, как террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области. 15-летняя девочка во время происшествия находилась в собственном дворе. Снаряд разорвался в трех метрах от нее и не оставил ни одного шанса выжить. В полицию о трагедии сообщил дедушка девочки.