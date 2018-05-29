Гибель школьницы на Донетчине квалифицирована как теракт (2)

I24.com.ua 2018.05.28 18:42
Правоохранители квалифицировали гибель 15-летней ученицы девятого класса во
время артиллерийского обстрела боевиками поселка Железное, что вблизи
Торецка, как террористический акт.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.
15-летняя девочка во время происшествия находилась в собственном дворе.
Снаряд разорвался в трех метрах от нее и не оставил ни одного шанса выжить.
В полицию о трагедии сообщил дедушка девочки.
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