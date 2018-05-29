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Гибель школьницы на Донетчине квалифицирована как теракт

Гибель школьницы на Донетчине квалифицирована как теракт (2)

I24.com.ua 2018.05.28 18:42
Правоохранители квалифицировали гибель 15-летней ученицы девятого класса во время артиллерийского обстрела боевиками поселка Железное, что вблизи Торецка, как террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области. 15-летняя девочка во время происшествия находилась в собственном дворе. Снаряд разорвался в трех метрах от нее и не оставил ни одного шанса выжить. В полицию о трагедии сообщил дедушка девочки.
СНАРЯД, ДЕВОЧКА, ОБСТРЕЛ, БОЕВИК, ДВОР, ДОНБАСС, Аброськин, Жебривский, Донецк, Украина, Россия
2018.05.29 (2)

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