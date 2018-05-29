Роман Абрамович получил паспорт гражданина Израиля. Он уже прилетел в Бен-Гурион, - местные СМИ (14)

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- Абрамович "сбежал" от Путина в Израиль : Комментарии.UA 10:02
- Израиль дал гражданство Абрамовичу : Journalist.today 09:48
- Абрамович получил гражданство Израиля - СМИ : DailyUA 09:24
- Абрамович прибыл в Израиль для получения гражданства - СМИ : Контракты.ua 09:07
- Роман Абрамович получил паспорт гражданина Израиля. Он уже прилетел в Бен-Гурион, - местные СМИ : Ukrnews.info 08:56
- Миллиардер Абрамович получил гражданство Израиля : Kordon.com.ua 01:53
- МВД Израиля подтвердило предоставление гражданства Абрамовичу : Arena.press 01:12
- Израиль подтвердил предоставление гражданства Абрамовичу : Arena.press 01:12
- Роман Абрамович получил гражданство Израиля : Подробности.ua 01:10
- Президент Парагвая ушел в отставку : Азери-Пресс 01:10
- Израиль подтвердил предоставление гражданства Абрамовичу : Bigmir)net Новости 01:08
- Израиль подтвердил предоставление гражданства Абрамовичу : Корреспондент.net 01:01
- Российский миллиардер Абрамович получил гражданство Израиля - СМИ : Крым.Реалии RFE/RL 00:54
- МВД Израиля подтвердило предоставление гражданства Абрамовичу : РБК-Україна 00:41
- Российский олигарх из окружения Путина получил израильское гражданство : Вести-UA 00:01