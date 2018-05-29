Роман Абрамович получил паспорт гражданина Израиля. Он уже прилетел в Бен-Гурион, - местные СМИ (14)

Ukrnews.info 2018.05.29 08:56

Российский олигарх Роман Абрамович получил паспорт гражданина Израиля. Как выяснили журналисты "Фразы", об этом в понедельник, 28 мая, сообщают многие местные СМИ, ссылаясь на свои источники. Миллиардер якобы был замечен в аэропорту "Бен-Гурион", куда он прибыл на собственном самолете. Израильские СМИ сообщают, что Роман Абрамович прошел регистрацию через общее окно для "прибывших репатриантов", где ему были выписаны