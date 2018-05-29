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Роман Абрамович получил паспорт гражданина Израиля. Он уже прилетел в Бен-Гурион, - местные СМИ

Роман Абрамович получил паспорт гражданина Израиля. Он уже прилетел в Бен-Гурион, - местные СМИ (14)

Ukrnews.info 2018.05.29 08:56
Российский олигарх Роман Абрамович получил паспорт гражданина Израиля. Как выяснили журналисты "Фразы", об этом в понедельник, 28 мая, сообщают многие местные СМИ, ссылаясь на свои источники. Миллиардер якобы был замечен в аэропорту "Бен-Гурион", куда он прибыл на собственном самолете. Израильские СМИ сообщают, что Роман Абрамович прошел регистрацию через общее окно для "прибывших репатриантов", где ему были выписаны
АБРАМОВИЧ, УДОСТОВЕРЕНИЕ, ГРАЖДАНСТВО, ИЗРАИЛЬ, РЕПАТРИАНТ, МИЛЛИАРДЕР, Абрамович, Россия, Израиль, Тель-Авив, Великобритания
2018.05.29 (14)

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