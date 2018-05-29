Послы ЕС одобрили предоставление Украине EUR1 млрд макрофинансовой помощи (106)

УСБН Суми 2018.05.29 18:46

Послы Европейского Союза одобрили соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 млрд евро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европейского Союза. "29 мая 2018 года послы ЕС одобрили от имени cовета соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины. Еще 1 млрд евро займов будут покрывать потребности Украины в финансировании