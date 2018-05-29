Хорошие новости для ВСУ: Канада готова предоставить украинской армии вооружение на $9,5 млн (25)

Dialog.ua 2018.05.29 00:02

Военное оборудование, которое собираются выделить, включает ружья, автоматы, легкие минометы и противотанковые ракеты. Консерваторы Канады под руководством Эндрю Шира выступают за то, чтобы федеральное правительство предоставило Украине канадское военное оборудование на сумму 9,5 миллионов долларов, которое изначально предназначалось для поддержки курдских сил, чтобы помочь им в борьбе против исламских боевиков в Ираке, сообщает "Диалог.UA".