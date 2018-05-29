Хорошие новости для ВСУ: Канада готова предоставить украинской армии вооружение на $9,5 млн (25)

2018.05.29 (25)2018.05.28 (21) →
- В Канаде предложили предоставить Украине оружие : Новости N 07:13
- Лидер консерваторов Канады предлагает отдать украинцам оружие, предназначавшееся для курдов : RUpor.info 07:11
- Оппозиция Канады предлагает передать Украине оружие, купленное для курдов Ирака : NewsMir.info 07:10
- Канада хочет передать Украине оружия на $9,5 млн : Gazeta.ua 07:04
- Канадские консерваторы предложили передать Украине оружие, подготовленное для курдов : Комсомольская Правда в Украине 07:01
- Оппозиция Канады предлагает передать Украине оружие, купленное для курдов Ирака : Страна.ua 06:47
- В Канаде решили обеспечить Украину оружием, которое предназначалось курдам для боев в Ираке : NewsOne 06:38
- Канадская оппозиция требует передать Украине оружие : Українські національні новини 06:17
- Выручка АО "Соликамскбумпром" в I квартале 2018 года выросла на 8,8% : Бумпром 06:17
- Канадская оппозиция требует передать Украине оружие : ПрессОрг24 06:16
- Злегка промахнулися: у Росії замість свого прогресу випадково показали український : Обозреватель 06:16
- В Канаде заговорили о предоставлении Украине оружия на $ 9,5 млн : УкропNews.com 05:44
- В Канаде заговорили о предоставлении Украине оружия на $ 9,5 млн : Зеркало недели. Украина 05:16
- В Канаде предложили предоставить Украине оружие : Arena.press 02:12
- В Канаде предложили предоставить Украине оружие : Bigmir)net Новости 02:08
- Московский городской Дом учителя : Учительская газета 02:08
- В Канаде предложили предоставить Украине оружие : Корреспондент.net 02:01
- В Канаде предложили передать Украине оружие на 9,5 миллионов долларов : УРА-Информ 01:57
- В Канаде предложили передать Украине оружие на 9,5 млн долларов : Факты 01:33
- Ученые нашли в янтаре клеща-неудачника, укусившего динозавра : REN-TV 01:33
- В Канаде предложили передать Украине оружие на 9,5 млн долларов : Novosti.UA 01:21
- Консервативная партия Канады призвала правительство передать Украине оружие на 9,5 млн долларов : NewsMir.info 01:16
- Консервативная партия Канады призвала правительство передать Украине оружие на 9,5 млн долларов : NewsMir.info 01:10
- Консервативная партия Канады призвала правительство передать Украине оружие на 9,5 млн долларов : 112.ua 00:30
- Канада отдаст Украине оружие курдов : Вести.ua 00:15
- В Канаде предложили передать Украине оружие на 9,5 млн долларов : Arena.press 00:12
- Канадские консерваторы предлагают правительству передать Украине военное оборудование на $9,5 млн, изначально предназначенное для курдов : Вої 00:05
- Хорошие новости для ВСУ: Канада готова предоставить украинской армии вооружение на $9,5 млн : Dialog.ua 00:02
- В ванне и с вином: Ани Лорак подставила под критику ноги : Вести-UA 00:01
- Канада может дать Украине оружие, предназначенное иракским курдам : InfoResist.org 00:01