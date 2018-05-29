В "Газпроме" заявили, что решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" написал посторонний человек (14)

Glavk.info 2018.05.28 23:04

В понедельник, 28 мая, "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского газового холдинга. "Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта - лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения