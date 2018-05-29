"Абсолютный бред". Антон Геращенко отреагировал на сообщение о своем заочном аресте в России (10)

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- Российский суд заочно арестовал украинского нардепа А.Геращенко : Интерфакс-Україна 01:06
- В России заочно арестовали нардепа Геращенко : Укринформ 01:02
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- Депутат Верховной Рады Антона Геращенко арестовали в России : IPress.ua 00:36
- Московский суд заочно арестовал нардепа Антона Геращенко за призывы к терроризму : Народный Корреспондент 00:12
- В РФ заочно арестовали Антона Геращенко : Банкомёт 00:12
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- В РФ заочно арестовали Антона Геращенко : Телеканал новин "24" 00:00