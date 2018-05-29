"Абсолютный бред". Антон Геращенко отреагировал на сообщение о своем заочном аресте в России (10)

Гордон 2018.05.29 00:05

Решение Басманного суда о своем заочном аресте депутат Верховной Рады Антон Геращенко расценил как "высокую оценку борьбы по защите интересов народа Украины против российской агрессии". Геращенко: Россией управляет террористический, фашистский режим Путина Фото: Антон Геращенко / Facebook Депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Антон Геращенко считает, что Басманный суд Москвы, заочно арестовавший его на два месяца, тем самым