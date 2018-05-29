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"Абсолютный бред". Антон Геращенко отреагировал на сообщение о своем заочном аресте в России

"Абсолютный бред". Антон Геращенко отреагировал на сообщение о своем заочном аресте в России (10)

Гордон 2018.05.29 00:05
Решение Басманного суда о своем заочном аресте депутат Верховной Рады Антон Геращенко расценил как "высокую оценку борьбы по защите интересов народа Украины против российской агрессии". Геращенко: Россией управляет террористический, фашистский режим Путина Фото: Антон Геращенко / Facebook Депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Антон Геращенко считает, что Басманный суд Москвы, заочно арестовавший его на два месяца, тем самым
ТЕРРОРИЗМ, АНТОН, СИРИЯ, ПРИЗЫВ, ЭКСТРАДИЦИЯ, СУД, Геращенко, Москва, Россия, Украина, Сирия
2018.05.29 (10)

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