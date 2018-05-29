Сепаратистов Абхазии и Южной Осетии признали в Сирии (51)

Ракурс 2018.05.29 15:30

Фото: Эхо Кавказа 29.05.2018 15:09 Сирийские власти признали независимыми сепаратистские регионы Абхазия и Южная Осетия и откроют их представительства на территории страны Абхазия и Южная Осетия признаны независимыми в Сирии, сообщает сирийский МИД. Отмечено, что Сирийская Арабская Республика и непризнанные Абхазия и Южная Осетия договорились об установлении дипотношений. Так называемый МИД Южной Осетии также обнародовал текст коммюнике о