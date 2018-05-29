Сепаратистов Абхазии и Южной Осетии признали в Сирии (51)

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- Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией : ГолосUA 16:35
- Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией : Комментарии.UA 16:32
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- Грузия намерена разорвать дипломатические отношения с Сирией : Новости мира 16:19
- Грузия решила разорвать дипотношения с Сирией : УкропNews.com 16:15
- Грузия решила прекратить дипломатические отношения с Сирией : UATV 16:14
- Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией : Новости N 16:13
- Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией : MZM.zp.ua 16:12
- ПОЧТА РОССИИ ВНОВЬ ПРЕСЕКЛА ПОПЫТКИ ПЕРЕСЫЛКИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ : Московская правда 16:10
- Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. МИД Грузии разорвал со страной дипотношения : Антифашист 16:10
- Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией : ЛІГАБізнесІнформ 16:08
- Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией : Четверта Влада 16:05
- Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией : Гордон 16:05
- Сирия признала Южную Осетию и Абхазию. Грузия разрывает дипломатические отношения с Башаром Асадом : Фраза.ua 16:04
- Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией. Виновата Россия? : Антикоррупционный портал job-sbu.org 15:48
- Грузия разрывает дипотношения с Сирией : InfoResist.org 15:46
- Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией : Вести.ua 15:45
- Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией : IPress.ua 15:36
- Сирия признала Абхазию и Южную Осетию : ForUm 15:34
- Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией : Фокус 15:34
- Грузия решила разорвать дипотношения с Сирией : УНИАН 15:33
- Признание независимости Абхазии: Грузия приняла резкое решение : Обозреватель 15:32
- Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией : УП Європейська правда 15:32
- Грузия разорвет дипотношения с Сирией из-за признания Абхазии и Южной Осетии : Комсомольская Правда в Украине 15:31
- Сепаратистов Абхазии и Южной Осетии признали в Сирии : Ракурс 15:30
- Грузия официально разрывает дипломатические отношения с Сирией : Газета День 15:26
- Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии - в ответ Грузия разорвала с ней дипотношения : Преступности.нет 15:24
- Союзники Путина в Сирии официально признали Абзахию и Южную Осетию : Апостроф 15:15
- Грузия объявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией : ТСН.ua 15:14
- Независимость Абхазии и Южной Осетии: Грузия разрывает отношения с Сирией : Телеграф.com.ua 15:13
- Грузия разрывает дипотношения с Сирией после признания ею Абхазии и Южной Осетии : LB.ua 15:07
- Сирия признала независимость двух самопровозглашенных республик : Главред 15:05
- Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией : 112.ua 15:00
- Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии : IPnews 14:46
- Сирия признала две самопровозглашенные "республики" Абхазии и Южной Осетии : Новое Время 14:41
- В самопровозглашенной Южной Осетии заявили о признании независимости режимом Асада : Електронні Вісті 14:30
- В самопровозглашенной Южной Осетии заявили о признании независимости режимом Асада : УкропNews.com 14:20
- Сирия признала оккупированные Россией грузинские территории независимыми государствами : InfoResist.org 14:16
- Караваев - о предстоящих матчах: Это уже непосредственная подготовка к старту в Лиге наций : Zakarpatie.com.ua 14:09
- Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии : News24UA 14:09
- Сирия признала Южную Осетию и Абхазию и установила с ними дипломатические отношения : NewsOne 14:09
- Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии : Фокус 14:04
- В самопровозглашенной Южной Осетии заявили о признании независимости режимом Асада : УНИАН 13:47
- Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии : Телеграф.com.ua 13:43
- Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии : Слово і Діло 13:42
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- Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии : УП Європейська правда 13:32
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