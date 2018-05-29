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Держащему в колонии голодовку Сенцову начали давать "поддерживающую терапию"

Держащему в колонии голодовку Сенцову начали давать "поддерживающую терапию" (7)

Гуру.ua 2018.05.29 00:40
Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе России, более известной как "Белый медведь" Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший 14 мая голодовку, находится под наблюдением врачей и дал согласие на "поддерживающую терапию", говорится в сообщении на сайте Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. "Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от
ТЕРАПИЯ, ГОЛОДОВКА, ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ, ГОЛОДАНИЕ, ПИЩА, РЕЖИССЕР, Сенцов, Динзе, Кольченко, Россия, Украина, Крым
2018.05.29 (7)

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