Держащему в колонии голодовку Сенцову начали давать "поддерживающую терапию" (7)

Гуру.ua 2018.05.29 00:40

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе России, более известной как "Белый медведь" Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший 14 мая голодовку, находится под наблюдением врачей и дал согласие на "поддерживающую терапию", говорится в сообщении на сайте Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. "Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от