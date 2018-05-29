"Он не является чем-то опасным". Супрун дала украинцам советы, как правильно освежаться под кондицинером (38)

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- Супрун объяснила, как не заболеть от кондиционера : ЛІГАБізнесІнформ 13:38
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- Можно ли заболеть от кондиционера - объясняет Супрун : #Буквы 13:18
- Супрун рассказала, как не заболеть от кондиционера : Наш Киев 13:13
- Супрун рассказала, как использовать кондиционер и не заболеть : NewsOne 13:09
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- Супрун развеяла очередной миф о кондиционерах : Mk.Mk.Ua 13:07
- В период ПМЭФ 2018 аэропорт "Пулково" обслужил 3110 рейсов : Aviation EXplorer 13:07
- Развенчательница мифов: Супрун добралась до кондиционеров : 2000.ua 13:00
- Можно ли заболеть от кондиционера. Объясняет Супрун : Еспресо TV 12:34
- Супрун развенчала популярный миф о кондиционерах : Антикор.com.ua 12:10
- Ульяна Супрун рассказала, как правильно пользоваться кондиционером : Контракты.ua 12:07
- "Разрушительница мифов" Супрун объяснила, как правильно пользоваться кондиционером : Главред 12:05
- Супрун развеяла популярный миф о кондиционерах : Вести-UA 12:01
- "Он не является чем-то опасным". Супрун дала украинцам советы, как правильно освежаться под кондицинером : Страна.ua 11:47
- Мощи 10-ти святых целителей прибудут в Николаев : Спілка православних журналістів 11:45
- Можно ли заболеть от кондиционера: Супрун объяснила ситуацию : УкропNews.com 11:45
- Супрун рассказала, как не заболеть от кондиционера : Соцпортал 11:42
- Супрун отвергла возможность возникновения болезней из-за работающего кондиционера : ГолосUA 11:35
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- Кондиционер не является опасным, - Супрун : Українські Новини 11:14
- Ульяна Супрун рассказала, как правильно пользоваться кондиционером : Arena.press 11:12
- Ульяна Супрун рассказала, как правильно пользоваться кондиционером : Фокус 11:04
- Можно ли заболеть от кондиционера: Супрун объяснила ситуацию : УНИАН 11:03
- Кондиционер вредит здоровью? Супрун ответила на популярный вопрос : Обозреватель 10:47
- Вред кондиционеров для здоровья: Супрун развеяла очередной миф : РИА Мелитополь 10:34
- Супрун развеяла очередной миф о кондиционерах : Комментарии.UA 10:32
- Кондиционеры не вредят здоровью, - Супрун : Глобус Одессы 10:17
- Кондиционеры не вредят здоровью, - Супрун : Вести.ua 10:15
- Вред кондиционеров для здоровья: Супрун развеяла очередной миф : Подробности.ua 10:10
- Можно ли заболеть от кондиционера : Аргументы и Факты Украина 10:08
- Супрун рассказала, как не заболеть от кондиционера : DsNews 10:03
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- Супрун развенчала популярный миф о кондиционерах : Телеканал новин "24" 10:00
- "Паніка і хаос на всіх рівнях": ВСУ оточують з трьох сторін терористів на Донбасі : Обозреватель 09:17
- Супрун рассказала, как не заболеть от кондиционера : Укринформ 09:17
- Польза или вред: Супрун окончательно развенчала мифы о кондиционере : Znaj.ua 09:16
- Супрун развеяла популярный миф о кондиционерах : Сегодня.ua 08:42
- Супрун рассказала, можно ли заболеть от кондиционера : Gazeta.ua 08:04
- Ульяна Супрун рассказала, как правильно пользоваться кондиционером : Комсомольская Правда в Украине 07:01
- Супрун рассказала, можно ли заболеть от кондиционера : Информатор 06:44
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- Украинцам рассказали о пользе кондиционеров: какие правила нужно соблюдать : Politeka 01:40
- Разрушительница мифов Супрун растолковала, можно ли заболеть от кондиционера : ТСН.ua 01:13
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