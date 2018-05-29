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"Он не является чем-то опасным". Супрун дала украинцам советы, как правильно освежаться под кондицинером

"Он не является чем-то опасным". Супрун дала украинцам советы, как правильно освежаться под кондицинером (38)

Страна.ua 2018.05.29 11:47
Кондиционер при правильном использовании не представляет опасности для здоровья человека. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. Фото: facebook.com "Что касается негативных симптомов, то наиболее распространенные из тех, о которых сообщали участники исследований, включали возникновение кашля, раздражение слизистой оболочки, трудности с дыханием, головную боль и усталость.
КОНДИЦИОНЕР, СУПРУН, СЛИЗИСТАЯ, ОБОЛОЧКА, ВОЗДУХ, УЛЬЯНА, Украина
2018.05.29 (38)

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