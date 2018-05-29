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Думали, что не выживут: врачи не берутся прогнозировать дальнейшее состояние здоровья Скрипалей

Думали, что не выживут: врачи не берутся прогнозировать дальнейшее состояние здоровья Скрипалей (30)

УНИАН 2018.05.29 07:47
Медики сначала думали, что Сергей и Юлия Скрипали страдают от передозировки опиатами. Юлия рассказала, что выздоровление после отравления было долгим и трудным \ facebook.com/julia.skripal Медики, которые лечили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию от тяжелого отравления, не берутся прогнозировать долгосрочную перспективу состояния их здоровья. Читайте также"Могут удерживать против воли": в России изощряются в
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