В Кировоградской области в аварию попал автобус с шахтерами - ФОТО (37)

УРА-Информ 2018.05.29 10:57

Сегодня утром, в Кировоградской области в аварию попал служебный автобус ГП СхидГЗК, который перевозил горняков Ингульской шахты. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в соцсети Facebook. Как известно, в результате инцидента несколько горняков получили травмы. Отмечается, что автобус вез горняков на рабочее место, по дороге врезался и перевернул авторефрижератор с баллонами кислорода.