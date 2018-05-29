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Миссия ООН на Донбассе может вернуть мир на украинскую землю, - Порошенко

Миссия ООН на Донбассе может вернуть мир на украинскую землю, - Порошенко (39)

Газета День 2018.05.29 12:27
Фото Reuters Миротворческая миссия ООН на оккупированном Донбассе может вернуть мир на украинскую землю. Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко по случаю Международного дня участников операций ООН по поддержанию международного мира и безопасности. В частности, Порошенко отметил, что вклад Украины в поддержание мира и безопасности дает моральное право рассчитывать на помощь ООН в противодействии российской агрессии.
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