Миссия ООН на Донбассе может вернуть мир на украинскую землю, - Порошенко (39)

Газета День 2018.05.29 12:27

Фото Reuters Миротворческая миссия ООН на оккупированном Донбассе может вернуть мир на украинскую землю. Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко по случаю Международного дня участников операций ООН по поддержанию международного мира и безопасности. В частности, Порошенко отметил, что вклад Украины в поддержание мира и безопасности дает моральное право рассчитывать на помощь ООН в противодействии российской агрессии.