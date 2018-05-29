Миссия ООН на Донбассе может вернуть мир на украинскую землю, - Порошенко (39)

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- Миссия ООН на Донбассе может вернуть мир на украинскую землю, - Порошенко : УРА-Информ 10:57
- За время независимости погибли более 30 миротворцев ООН из Украины : Українські національні новини 10:48
- Порошенко: Участие в миротворческих миссиях дает Украине право рассчитывать на помощь ООН : Укринформ 10:47
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- За время независимости погибли более 30 миротворцев ООН из Украины : ПрессОрг24 10:47
- Миссия ООН на Донбассе может стать важным элементом возвращения мира на многострадальную украинскую землю, - Порошенко : УкропNews.com 10:45
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- Порошенко: Вклад Украины в поддержание международного мира дает нам право рассчитывать на помощь ООН : NewsMir.info 10:11
- Порошенко: миссия ООН на Донбассе может вернуть мир на украинскую землю : РБК-Україна 10:11
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