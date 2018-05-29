Украина в ближайшее время подпишет договор о поставках урана в Россию (39)

Фокус 2018.05.29 12:04

Уран / Фото: wikipedia.org Контракт будет действовать до конца 2018 года В ближайшее время Украина и Россия подпишут на 2018 года контракт о поставках уранового сырья из Украины в РФ. Об этом заявил генеральный директор АО "Международный центр по обогащению урана" (МЦОУ) Глеб Ефремов, передает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что Украина обогащает свой урановый концентрат на мощностях МЦОУ, участником которого является.