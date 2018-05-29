В Сумах пьяная женщина угрожала отрезать голову четырехлетнему сыну подруги (46)

Преступности.нет 2018.05.29 15:23

В Сумах во вторник, 29 мая, пьяная женщина, заперевшись в квартире с четырехлетним сыном своей подруги, грозилась отсечь четырехлетнему ребенку голову, если ей не вернут ее дочь из детдома. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области. Около 8:00 утра поступило сообщение, что в квартире одной из многоэтажек по улице Ахтырская женщина закрылась с сыном своей подруги и угрожает его