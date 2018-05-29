В Славянске мужчину подозревают в более 20 изнасилованиях детей (55)

MIGnews.com.ua 2018.05.29 14:38

MIGnews.com.ua В Славянске мужчине объявили подозрение в более 20 фактах изнасилования детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Национальной полиции в Донецкой области. По данным правоохорантелей, подозреваемый совершал половые преступления в отношении детей в течение 13 лет. "В отношении 54-летнего мужчины, который привлекается к ответственности за создание места разврата и растления малолетних, открыт еще ряд уголовных